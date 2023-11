PSG : Mbappé a dérapé après Newcastle, un ancien de l’OM balance !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé aurait mieux fait de tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler. Mardi, après le match nul arraché contre Newcastle sur un penalty qu’il a lui-même transformé dans le temps additionnel (1-1), l’attaquant du PSG a critiqué le niveau des Magpies au Parc des Princes. « C'est frustrant car on domine cette équipe de bout en bout. Ils n'ont rien, on savait que c'était leur jeu de ne rien avoir », a-t-il déclaré à chaud. C’est bien ce que lui reproche Christophe Dugarry. « Je n’ai pas envie de lui tomber dessus car je comprends la frustration d’un après-match. Après, ce sont des petites phrases qui, à mon avis, n’ont pas lieu d’être, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Quand tu prends cinq buts en deux matchs contre une modeste équipe de Newcastle (victoire 4-1 des Magpies à l’aller) et que tu sauves un match nul avec pénalty généreusement accordé par l’arbitre, un peu d’élégance. » La fiche de Kylian Mbappé « C'est à côté de la plaque » Au-delà de fustiger le seul Mbappé, l’ancien attaquant de l’OM pointe l’attitude globale des joueurs du PSG quand le vent ne tourne pas dans leur sens. « Il y a quelque chose que je n’aime pas au PSG depuis l’arrivée de QSI : chaque fois que les choses ne se sont pas bien passées, j’ai vu des attitudes de joueurs qui m’ont dérangé, a-t-il ajouté. Je parle de Kimpembe, Marquinhos, Neymar… Chaque fois que les choses ne se passaient pas bien, les joueurs du PSG pourrissaient le match à travers des attitudes ou des déclarations. Je trouve que le PSG a manqué d’élégance et que Mbappé, en tant que leader, il faut qu’il soit au-dessus de ça. » Dugarry n’a pas hésité à revenir sur le seul cas Mbappé en guise de conclusion... corrosive. « Parler de Newcastle en ces termes-là alors que tu n’as pas réussi à gagner sur deux matchs face à eux… Je trouve que sortir de ce match avec une autre phrase en parlant de ton équipe, c’est toujours mieux, a-t-il réagi. Quand on veut être comme ça un futur Ballon d’Or, l’attitude compte. Un garçon comme Messi ou les plus grands font rarement ce genre de déclaration. Ça manque un peu d’humilité, c’est à côté de la plaque. Ça correspond aussi à son énervement sur le terrain. Je trouve qu’il lève très souvent les bras et ça joue sur ses performances. Même s’il arrive parfois à sauver ses matchs avec des buts, je trouve qu’il rate beaucoup trop de choses pour un joueur de son talent. » Christophe Dugarry a regretté le "manque d’humilité" de Mbappé, qui a estimé que les Magpies étaient une équipe qui "n’avait rien".https://t.co/lDDDLxEd3w — RMC Sport (@RMCsport) November 29, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour avoir critiqué le manque d’efficacité du Paris Saint-Germain et le niveau de Newcastle, mardi en Ligue des Champions (1-1), Kylian Mbappé (24 ans) s’est fait reprendre de volée par le champion du monde 98 Christophe Dugarry.

Bastien Aubert

Rédacteur