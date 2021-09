PSG : Mbappé à nouveau taclé pour son comportement

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ses détracteurs surnomment Kylian Mbappé le Melon d'Or tant sa confiance en lui confine à de l'arrogance. Et ce ne sont pas ses déclarations souvent maladroites qui arrangent sa réputation. Alors, si l'attaquant du PSG se met en plus à chambrer ses rivaux, comme hier soir à Metz où le gardien Alexandre Oukidja s'est précipité vers lui après le deuxième but d'Achraf Hakimi que le natif de Bondy a célébré en se moquant du portier, ça ne va pas le faire du tout.

D'ailleurs, après la rencontre, l'entraîneur des Lorrains, Frédéric Antonetti, s'est permis de donner un conseil au champion du monde : « Mbappé, j'adore ce joueur, mais il doit avoir un autre comportement s'il veut être aimé. Il gagnerait à être plus humble... ». Le Corse était certes énervé par la tournure des événements, la défaite et son expulsion mais force est de reconnaître qu'il n'a pas tort !

