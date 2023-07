PSG : Mbappé a reçu un soutien de taille dans son bras de fer avec Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Au PSG, il n’y a pas que Kylian Mbappé qui est capable de partir au bras de fer. Une joueuse de l’équipe féminine parisienne avait entamé un bras de fer avec le club parisien lors de la saison 2021-2022. La Parisienne avait déploré l'organisation de la section féminine. Ce dimanche, la joueuse du PSG a posté une story Instagram où elle témoigne de son soutien à Kylian Mbappé après son exclusion de la tournée japonaise.

La Mbappé féminine

Marie-Antoinette Katoto pourrait être comparée à Kylian Mbappé au vu de son talent et de son impact avec le PSG et l’Équipe de France. Femme de conviction, Marie-Antoinette Katoto avait fait peser le risque de partir libre elle aussi, avant de finalement prolonger son contrat pour trois saisons avec l'un des plus gros salaires au monde pour une joueuse de football. Le soutien de la Parisienne s’ajoute à celui du syndicat des joueurs. L’UNFP dénonce plus largement le destin des « joueurs jugés « indésirables » ou que les clubs souhaitent voir partir à tout prix, en dépit du respect des contrats signés », rapporte L’Équipe. Le PSG est un club conflictuel chez les hommes comme chez les femmes visiblement…

L'attaquante internationale du PSG Marie-Antoinette Katoto affiche sur Instagram son soutien à Kylian Mbappé dans son bras de fer avec le club parisien https://t.co/D6sDy53ynA pic.twitter.com/jTmRzTHlTk — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 23, 2023

