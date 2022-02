PSG : Mbappé a tendu la main à Messi, son geste a été remarqué

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé a tout fait au Real Madrid (1-0) mardi soir. Buteur à la dernière seconde, il a aussi créé la plupart des occasions dangereuses du PSG, mettant la défense merengue au supplice. C'est d'ailleurs lui qui a poussé Dani Carvajal à la faute à la 60e minute. Mais au lieu de se charger lui-même du pénalty, il a laissé le ballon à Lionel Messi, qui a vu Thibault Courtois plonger du bon côté. Un geste que Luis Fernandez a salué dans Téléfoot ce matin.

« Je trouve cela bien qu’il ait donné le ballon du pénalty à Lionel Messi, a déclaré l'ancien joueur et entraîneur du club de la capitale. Kylian Mbappé, on le sent heureux au PSG, heureux de jouer aux côtés de Neymar et de Messi. C’est pour cela qu’il a eu raison de donner ce ballon. Le geste est magnifique. » Que le natif de Bondy ait une mentalité irréprochable, ce n'est pas une nouveauté. Mais qu'elle soit toujours présente, même dans un rendez-vous aussi important qu'un 8e de finale de Champions League enflammé au Parc des Princes, c'est vraiment remarquable !