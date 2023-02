PSG : Mbappé a une mauvaise nouvelle pour le FC Nantes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Coup dur pour le PSG et Kylian Mbappé. Lors de la victoire sur la pelouse du MHSC (3-1), l’international français est sorti blessé au début de la rencontre. L’attaquant de 24 ans va manquer le Classico en Coupe de France contre l’OM et l’aller en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. En coulisses, L’Équipe fait savoir que Mbappé pose un regard attentif sur sa situation, en s’appuyant notamment sur des exemples d’anciens coéquipiers, sur les dégâts potentiels de retours anticipés et mal soignés.