PSG : Mbappé affûte ses armes avant Basaksehir et le FC Nantes

Après sa défaite contre Manchester United et sa victoire face à Dijon, le PSG va se déplacer deux fois cette semaine : mercredi sur la pelouse de l’Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions et samedi soir sur celle du FC Nantes, en championnat. Deux rendez-vous importants que Kylian Mbappé a évoqués sur le site officiel du club de la capitale. L'attaquant des Bleus attend une réaction en C1, forcément... « Ce n’est pas la première fois qu’on perd le premier match de la phase de groupes. On sait comment réagir. Les matches s’enchaînent vite et on va essayer de gagner à Istanbul pour faire honneur à ce maillot et au club. Tous les matches sont importants, mais quand vous jouez tous les deux ou trois jours, ça reste difficile, même si vous êtes le plus grand des compétiteurs. »

« Tu ne me verras jamais me plaindre des matches »

Viendra ensuite la rencontre face aux Canaris, samedi, pour la 9e journée de L1. Mais Mbappé y voit autre chose... « La reprise a été difficile physiquement, mais surtout mentalement, car il n’y a pas eu de préparation. Nous sommes revenus d’une finale fin août, puis nous sommes partis en sélection, d’autres joueurs ont eu le Covid. C’était particulier. C’est une année particulière à laquelle il faut s’adapter. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n’est pas une nouvelle saison. C’est comme si c’était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60ème match de la saison, et pas au 9e match de la nouvelle saison ».

Et à lui d'ajouter : «Normalement, après la finale de la Ligue des Champions, tu gagnes, ou tu perds, mais après tu as des vacances, où une compétition en équipe nationale et ensuite des vacances. Mais quoi qu’il arrive, tu coupes avec le football, tu recharges les batteries pour être efficace et bien te préparer pour une nouvelle saison. Là, nous avons perdu la finale, et il a fallu rejouer tout de suite. Moi, j’aime jouer, j’aime ce sport, j’aime toujours être sur le terrain, donc tu ne me verras jamais me plaindre des matches. Mais dire que ce n’est pas évident à gérer, ce n’est pas une plainte, c’est un constat. »