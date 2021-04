PSG : Mbappé blessé, Neymar fait encore scandale avant le RC Lens

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Neymar et Kylian Mbappé savent déjà s’ils seront titulaires ou non contre le RC Lens demain en Ligue 1 (17h). Le champion du monde français, comme le précise l'Equipe depuis quelques minutes, sera en effet absent à Bollaert. Et ce pour une contracture au mollet droit. Le Brésilien, lui, sera bel et bien présent. Ils savent également qu’ils ont manqué leur demi-finale aller de Ligue des champions (1-2).

Décevants, les deux attaquants phares du PSG n’ont pas eu le rendement escompté. Surtout le champion du monde, qui a vécu son premier match de C1 dans son intégralité sans tenter la moindre frappe au but ! Du côté de Neymar, sa seconde période a fait oublier les espoirs nés de la première.

« Le comportement de Neymar envers Bakker a été scandaleux »

Surtout, ses incessants reproches à Mitchel Bakker pendant tout le match ont fait jaser jusque chez les observateurs. « Le comportement de Neymar envers Bakker pendant tout le match a été scandaleux », a tonné le journaliste de L’Équipe Sacha Nokovitch en écho aux propos de Sébastien Tarrago. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Brésilien sermonne son coéquipier batave sur le terrain...

Sur RMC, l'ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen, s'est également montré très dur envers le Brésilien et son attitude au Parc des Princes. "A un moment, il s’en est pris à Bakker sur le côté gauche parce qu’il lui a mis un mauvais ballon, regrette l’ancien milieu de terrain du PSG. Tout Neymar qu’il est - il est gentil, c’est un génie, OK, je suis le premier à le dire -, quand il est dans cet état d’esprit… Il perd un ballon sur deux, il ne fait pas d’efforts pour le collectif et s’en prend à un jeune joueur qui a peut-être fait sa meilleure première mi-temps depuis qu’il est arrivé au PSG, c’est inadmissible."