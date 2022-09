PSG : Mbappé boude encore et ne calcule plus Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Que la victoire du PSG contre le Stade Brestois samedi au Parc des princes fut poussive (1-0) ! Grâce à un éclair du duo Neymar-Messi, le club de la capitale a néanmoins réussi à assurer l’essentiel avant le choc contre l’OL dimanche en clôture de la 8e journée de L1 (20h45).

Il sera alors bon de scruter l’entente entre Kylian Mbappé et les deux autres composants de la « MNM » tant celle-ci est mise à mal en Espagne. As a ainsi isolé une statistique qui en dit long sur la faible connexion existant entre le champion du monde et ses deux acolytes prestigieux cette saison. Ainsi, si en 2021-2022 Mbappé a terminé meilleur passeur de L1, là en 7 journée, il n’en a délivré aucune.

Tout le contraire de Messi et Neymar qui ont distribué sept passes décisives chacun jusqu'à présent. C’est le meilleur duo de passeur en Europe actuellement. Le quotidien madrilène ajoute que sur les 7 buts inscrits par Mbappé, 4 ont été fournis par Messi et 3 par Neymar. Pour l’instant, la connexion semble donc marcher dans un seul sens, surtout quand on voit l'image de bouderie diffusée par El Chiringuito cette nuit...