PSG : Mbappé connaît son futur maillot, les supporters vont être choqués !

Sous quel maillot évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Avec celui du PSG ou avec celui du Real Madrid, qui le convoite depuis des lustres ? La question est posée depuis des mois mais l’attaquant de 24 ans semble solidement accroché au club de la capitale... où le futur maillot vient de fuiter ! Selon le site Footy Headlines, spécialiste en la matière, le maillot en question se rapproche de plus en plus, avec son bleu profond et sa large bande rouge partiellement entourée de lisérés blancs excentrée sur le maillot, des versions portées par les Parisiens aux début des années 2000.

Un maillot étrennée le 3 juin contre Clermont ?

Et plus particulièrement lors des saisons 2002-03 et 2003-04, signe que les Qataris entendent enfin renouer avec leur glorieux passé ? Si le « swoosh » de Nike était blanc à l'époque, la virgule serait ici rouge, tandis que la forme du col diffère légèrement. Cette nouvelle mouture devrait être dévoilée avant la dernière journée de Ligue 1 et le match entre le PSG et Clermont, le 3 juin au Parc des Princes.

Nouvelles images du futur maillot domicile du PSG. ❤️💙



📸 @Footy_Headlines pic.twitter.com/W9wh8CMEm3 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 14, 2023

