PSG : Mbappé contre la Suède... Deschamps a tranché

Absent quinze jours d'absence à cause d'une blessure, Kylian Mbappé va reprendre la compétition. Et ce ne sera pas ce week-end avec le PSG contre Monaco, mais dès demain avec les Bleus contre la Suède. Out depuis la victoire du PSG à Nantes (0-3), le champion du monde va bel et bien reprendre du service face aux Suédois. Didier Deschamps l'a confirmé. « Il va bien, a expliqué le sélectionneur national en conférence de presse. Il a fait la séance collective dimanche. On a fait les choses progressivement pour l’amener à être disponible. Il fera la séance aujourd’hui. »

Deschamps : « Il sera présent demain »

Mbappé pourrait même débuter. « Titulaire ou remplaçant ? Il y a les deux options, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Je déciderai par rapport à ce qui est le mieux pour l’équipe et lui. Il n’a pas eu droit au ballon et au jeu depuis un peu plus de quinze jours, donc il a envie, très envie. Ça ne s’est pas joué à grand-chose pour qu’il soit disponible contre le Portugal, c’était trop juste. Si tout se passe bien, il sera présent demain.»