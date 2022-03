PSG : Mbappé dans le groupe contre le Real Madrid, un dernier doute subsiste !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Mauricio Pochettino pourra compter sur Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le Français touché lundi à l’entrainement est finalement présent dans le groupe parisien même si le club précise « qu’un nouveau point sera fait dans la journée » avec le joueur.

Ramos présent à Madrid

L’entraîneur du PSG devra en revanche se passer pour cette rencontre de l’ancien Madrilène Sergio Ramos qui s’entraine encore individuellement jusqu’à la fin de la semaine, mais qui fera le voyage jusqu’à Madrid. À noter également l’absence du milieu de terrain espagnol Ander Herrera.

🆗🗒️ Le groupe parisien pour le déplacement à Madrid ! #RMPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2022