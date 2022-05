PSG : Mbappé de retour à l'entraînement, son dernier avec Paris ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Alors que son avenir est au centre de toutes les attentions, Kylian Mbappé était absent ce jeudi de l'entraînement collectif du Paris Saint-Germain et s'était entraîné seul en salle. Comme on peut le voir sur le site officiel du club de la capitale, qui retransmet les 15 premières minutes de la séance du jour, Kylian Mbappé a fait ce vendredi son retour à l'entraînement collectif. Ce qui pourrait être son dernier avec le PSG.

Fabien Chorlet

Rédacteur