PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé en dit plus sur sa prolongation

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La raison de son choix

« Je pense que mon histoire au PSG n’était pas terminée. Je serais parti comme un grand joueur, mais pas comme un joueur emblématique. J’ai toujours dit que je voulais faire l’histoire. Il faut faire en sorte de faire l’histoire, pas seulement le dire. Avec ce nouveau contrat, je me donne l'opportunité de marquer définitivement l’histoire du PSG. J’ai choisi le PSG, mais pas que le PSG. J'ai choisi la France aussi. Je n'ai pas dit non au Real Madrid, j’ai juste dit oui à la France et au PSG. C’est un facteur important. Je voulais continuer encore un peu dans mon pays qui m'a tout donné. »

Son ambition

« Mon ambition suprême au PSG ? Gagner la C1. On ne doit pas sauter les étapes. On est dans cette période de restructuration, mais l’objectif reste la C1. On ne va pas dire qu’on est en saison de transition. Le PSG n’est pas un club de transition. »

Sa place dans le projet

« Je ne suis pas tout là-haut. Je suis bien sûr un élément central du projet, mais je ne suis pas tout là-haut. Cela me gêne un peu parce que je reste un joueur. Ce qui fait que je suis ce que je suis, c’est que je suis resté joueur. Je ne vais pas commencer à m’éparpiller. Je veux aider le club à grandir dans tous les aspects pour que le PSG soit une place centrale du football, mais je pense que ça passera avant tout par le terrain. »

Ce qu’il manque au PSG

« Je pense qu’il faut créer une âme dans cette équipe. Pour toutes les grandes choses que j’ai gagnées, il y avait une âme dans notre équipe, quand on fait les quadruplés avec le PSG, quand on a gagné la L1 avec Monaco, le Mondial, la Ligue des nations. »

Pour résumer Kylian Mbappé était l’invité de “Rothen S’enflamme“, sur RMC. L’occasion pour lui d’en dire plus sur sa prolongation avec le PSG. Le buteur du club de la capitale annonce les raisons de son choix et se projette sur ses attentes avec le PSG.

Adam Duarte

Rédacteur