PSG : Mbappé en feu, Hakimi voit rouge… les notes des Parisiens contre Ajaccio

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Donnarumma (6) : Pas vraiment inquiété, le gardien italien a rassuré sa défense sur quelques sorties aériennes

Marquinhos (6) : Rarement menacé en défense, le capitaine parisien a fait une belle remise à Ekitike sur le premier but de Mbappé, et a provoqué le CSC de Mohamed Youssouf pour le cinquième but.

Sergio Ramos (6) : il a raté quelques passes faciles, mais a délivré une superbe ouverture pour Mbappé sur son deuxième but.

Danilo Pereira (7) : parfait défensivement, le Portugais a aussi apporté offensivement, et a lâché un amour de ballon pour l’ouverture du score de Fabian Ruiz.

Achraf Hakimi (5) : buteur chanceux sur le deuxième but, le marocain a énormément proposé offensivement, mais a aussi été bien tenu par Ismaël Diallo. Son exclusion bête ternit son match

Marco Verratti (6) : dans le ton, le milieu italien a stoppé les rares offensives ajacciennes.

Fabian Ruiz (7) : omniprésent au milieu, l’Espagnol a inscrit un superbe but de l’extérieur du pied pour ouvrir le score.

Juan Bernat (5) : match anonyme du latéral espagnol, pas mauvais, pas exceptionnel.

Lionel Messi (4) : en-dedans, le champion du monde 2022 a été discret, malgré quelques beaux gestes en seconde mi-temps.

Hugo Ekitike (5) : Beaucoup d’envie, trop brouillon souvent, mais aurait pu bnéficier d’un penalty en première mi-temps. Quelques gestes intéressants.

Kylian Mbappé (6) : Sa première mi-temps catastrophique ne mériterait pas une telle note, mais l’attaquant du PSG s’est réveillé en seconde période, et inscrit un superbe but pour son doublé. Beaucoup d’occasions manquées proche du but.