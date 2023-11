PSG : Mbappé en remet une couche sur la polémique avec Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade de Reims (3-0), le 11 novembre dernier, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, avait recadré Kylian Mbappé malgré qu'il ait inscrit un triplé. "Je ne suis pas vraiment content de Kylian Mbappé aujourd’hui. Sur les buts je n’ai rien à dire. Mais il peut aider l’équipe davantage, dans une différente manière. Je vais lui en parler en premier, je ne vous dirai jamais ce dont il s’agit car c’est privé. Kylian est un des meilleurs au monde. Mais on a besoin de plus. On veut que lui fasse plus encore."

"J'ai des équipiers et des entraîneurs qui me demandent toujours plus"

Après l'avoir fait en conférence de presse en marge de France - Gibraltar, Kylian Mbappé est de nouveau revenu sur le recadrage de son coach lors d'un entretien accordé à l'émission Téléfoot sur TF1. "J'ai des équipiers et des entraîneurs qui me demandent toujours plus. Je suis très content qu'il y ait cette exigence autour de moi. Je veux continuer à progresser et aider mon équipe du mieux possible."

