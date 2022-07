PSG : Mbappé est de retour à l'entraînement

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Comme attendu, Kylian Mbappé, qui a bénéficié de jours de vacances supplémentaires en raison des matchs internationaux qu'il a disputé avec l'équipe de France en fin de saison dernière, a effectué ce lundi son retour à l'entraînement du Paris Saint-Germain.

C'est l'heure de la reprise pour Mbappé

C'est le cas également pour Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes ou encore Pablo Sarabia. Selon les informations de RMC Sport, ces joueurs là devraient se soumettre à une batterie de tests médicaux et physiques avant de fouler la pelouse du Camp des Loges pour une séance collective à 16h30.

Regardez qui est de retour... 😏🔙 pic.twitter.com/jx0D4ii9jS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 11, 2022

