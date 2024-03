PSG : Mbappé est digne d'Olive et Tom, c'est Thierry Henry qui le dit !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG est en 1/4 de finale de la C1 après sa victoire sur le terrain de la Real Sociedad (2-1) mardi, où Kylian Mbappé a signé un doublé avant de tomber dans les bras de Luis Enrique. Encore épatant, Mbappé a bluffé un certain Thierry Henry sur son premier but, avec sa feinte sur Zubeldia et sa frappe surpuissante.

"La dernière fois que j’ai vu ce geste, c’était dans un manga"

"La dernière fois que j’ai vu ce geste, c’était dans un manga : Captain Tsubasa (Olive et Tom, ndlr). Mais là, c’est réel, on n’est pas dans un manga" a réagi le sélectionneur des Espoirs sur le plateau de CBS Sports dont il est consultant. Marrant !

