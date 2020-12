PSG : Mbappé et Di Maria en quête de records à la Mosson

C'est un vrai choc qui oppose ce soir le PSG à Montpellier à la Mosson. En effet, s'ils s'imposent, les hommes de Michel Der Zakarian passeront devant les vice-champions d'Europe, qui ne les devancent que de deux points au classement. Conscient de l'enjeu, Thomas Tuchel a convoqué un groupe très compétitif, même s'il a laissé Neymar, Marco Verratti et Presnel Kimpembé à Paris. Kylian Mbappé et Angel Di Maria seront, eux, dans l'Hérault et auront un beau challenge individuel à relever.

Mbappé à 100 à l'heure ?

Pour commencer, Kylian Mbappé tentera d'inscrire son 100e but sous le maillot parisien. Le natif de Bondy a inscrit un doublé contre Monaco (2-3) il y a quinze jours qui a porté son total à 99 réalisations. Muet depuis un an en Champions League, il se satisferait certainement d'atteindre cette barre symbolique dans un match de cette importance.

Quant à Angel Di Maria, il va retrouver un adversaire qu'il affectionne. En effet, il a déjà inscrit 5 buts à Montpellier, ce qui en fait le joueur parisien ayant le plus souvent marqué contre le MHSC. Relégué sur le banc lors des rencontres importantes ces derniers temps, l'Argentin a l'occasion de montrer à son coach qu'il mérite mieux.