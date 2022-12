PSG : Mbappé et Messi ont rapporté un pactole au club

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Quand on parle de Lionel Messi et Kylian Mbappé, on pense immédiatement à leur Coupe du monde exceptionnelle, que l'Argentin a remporté et dont le Français a terminé meilleur buteur. On imagine aussi que les retrouvailles entre les deux pourraient être explosives, à cause de la finale perdue par le Tricolore, du chambrage de l'Albiceleste et de la course au Ballon d'Or.

Mais pour le PSG, c'est avant tout synonyme de grosse retombées économiques. Le Parisien explique que les ventes de maillots floqués au nom des deux hommes ont explosé pendant l'événement qatari. Le club de la capitale refuse de communiquer les chiffres exacts mais le quotidien régional assure qu'il y a eu jusqu'à 200% de ventes lors de la finale du 18 décembre. Chaque jour, des milliers de tuniques avec Messi et Mbappé écrit dans le dos seraient vendues, dans les boutiques ou en ligne. Un autre succès planétaire pour les deux hommes...