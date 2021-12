PSG : Mbappé et Messi se payent un record chacun contre Bruges, Pochettino des huées…

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il n'y avait pas grand-chose à attendre de ce match entre le PSG et le Club Bruges, le premier étant certain de terminer à la 2e place de son groupe. Mais Kylian Mbappé s'est chargé de l'animer dès la 1ère minute en ouvrant le score d'un plat du pied droit plein de finesse puis en doublant la mise à la 6e sur une magnifique volée consécutive à un service impeccable d'Angel Di Maria (balle piquée). Ce doublé lui a permis de battre un record de précocité puisqu'il a atteint la barre des 30 buts en Champions League à seulement 22 ans et 352 jours.

Il a fait mieux que Lionel Messi, qui détenait jusque-là le record avec 23 ans et 131 jours. Ce soir, l'Argentin n'a existé que sur sa frappe victorieuse du gauche dans le petit filet opposé à la 38e minute et sur le pénalty obtenu puis transformé à la 76e. Le reste du temps, ça a été un festival de passes ratés, de marche à pied et de tentatives de décalage avortées. Mais lui aussi a trouvé le moyen d'égaler un record. Bruges est devenu sa 38e victime en Champions League, record de Cristiano Ronaldo égalé.

Finalement, le seul Parisien ayant passé une mauvaise soirée a été Mauricio Pochettino. L'Argentin, dont on se dit de plus en plus qu'il pourrait être remplacé à la trêve hivernale par Zinédine Zidane, a vu son nom sifflé par le public du Parc des Princes au moment de l'annonce des équipes. Et dans le jeu, son PSG n'a une fois de plus pas été enthousiasmant. Son large succès, il le doit à ses individualités, pas au collectif. Plus les matches passent, plus ses "chances de survie" s'amenuisent…

