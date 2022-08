PSG : Mbappé et Neymar en guerre, le tandem Campos-Galtier a déjà prévu de régler la question !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Si la saison vient à peine de commencer au PSG, l'ambiance s'est déjà tendue entre Kylian Mbappé et Neymar suite à l'affaire du « penaltygate » lors de Paris – Montpellier (5-2) samedi soir. A l'issue du match où les deux stars ont eu chacune un penalty à tirer (raté pour Mbappé, réussi pour Neymar), le Brésilien a « liké » plusieurs commentaires en portugais sur les réseaux sociaux. Des commentaires hostiles à Kylian Mbappé.

Proches par le passé, Neymar Jr et Kylian Mbappé ne semblent plus aussi amis aujourd'hui et cette situation, qui n'est pas sans rappeler l'épisode avec Edinson Cavani, serait en réalité beaucoup plus complexe à gérer pour Christophe Galtier que l'affaire qui avait empoisonné la vie d'Unai Emery à l'époque.

Mbappé a-t-il demandé la tête de Neymar cet été ?

En effet, si l'on en croit le toujours bien renseigné Romain Molina, Neymar serait très énervé contre Kylian Mbappé... après avoir appris une trahison beaucoup plus grave de son ancien comparse. En effet, lors de son ultime prolongation de contrat, le Champion du Monde français aurait demandé à ses dirigeants de faire partir Neymar (sans que l'on sache que la demande vient de lui). Une version nuancée par L'Equipe qui assure que Mbappé n'a pas demandé le départ de Neymar explicitement même s'il s'est plaint de ses largesses dans la discipline du groupe et ne se serait pas opposé à sa vente.

Ce n’est pas un problème de tireur de penalty au PSG, c’est un souci d’un joueur demandant à sa direction de faire partir un autre joueur (tout en croyant que ce dernier n’allait pas être au courant).



Pas plus compliqué que ça. — Romain Molina (@Romain_Molina) August 14, 2022

« Entre les deux stars, la supposée complicité du départ a laissé la place à une forme de froide défiance. Il suffit d'observer la manière dont le champion du monde a intimé à son coéquipier de se relever, au coeur de la première période contre Montpellier, dans une manière explicite de dire qu'il en rajoutait, pour comprendre qu'entre les deux, l'idylle a fait long feu », ajoute L'Equipe.

Concernant les penaltys, Christophe Galtier a pris le parti de trancher la question match après match en fonction des situations. Pour l'inimitié Neymar – Mbappé, il récupère en revanche une situation bien pourrie en amont. D'après L'Equipe, une réunion est même déjà prévue entre les deux hommes, en compagnie de Christophe Galtier et Luis Campos, pour « passer rapidement à autre chose » : « Du côté de Mbappé, on n'entend pas surenchérir. Pour le Français, l'histoire concerne Neymar et le club. De son point de vue, si le Brésilien conteste certaines décisions, c'est avec la direction sportive et le staff qu'il doit discuter ».