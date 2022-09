PSG : Mbappé et Neymar ont fait tomber des records contre le Maccabi Haïfa

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé et Neymar empilent les buts depuis le début de la saison. Mercredi, contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, les deux stars ont encore fait trembler les filets en inscrivant chacun un but lors de la victoire parisienne (1-3). Deux réalisations qui permettent de faire grimper encore un peu plus leurs noms dans l’histoire du club.

Mbappé égale Cavani, Neymar dépasse Ibrahimovic

Grâce à son but, Kylian Mbappé est devenu mercredi le co-meilleur buteur de l’histoire du PSG en Ligue des Champions, à égalité avec Edinson Cavani (30 buts). Neymar, lui, s'est hissé sur la deuxième marche de ce podium avec 21 buts et a dépassé Zlatan Ibrahimovic et ses 20 buts.

Mais Kylian Mbappé a fait tomber un autre record lors de cette rencontre de C1. L’attaquant du PSG, également passeur décisif contre le Maccabi, est devenu le premier joueur français de l’histoire à être décisif lors de dix matchs consécutifs de Ligue des Champions, selon Stats du Foot.