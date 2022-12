PSG : Mbappé et un lieutenant parisien de Messi ne peuvent pas se voir !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le monde va enfin savoir : qui de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi soulèvera la Coupe du monde demain au Qatar ? Aux alentours de 18h, ou un peu plus en cas de prolongations et/ou de tirs au but, la France ou l’Argentine sera sacrée. En attendant, L’Équipe semble redouter les retrouvailles entre Mbappé et un certain Leandro Paredes. À le croire, les deux joueurs du PSG ne pourraient pas s’encadrer !

« Les retrouvailles risquent d'être animées entre ces deux joueurs qui ne s'aiment pas », explique le quotidien sportif. En septembre, dans une interview à ESPN, le milieu argentin du PSG avait lâché, au sujet de son ex-coéquipier, un très évocateur : « Ce n'est pas à moi de parler de lui. J'avais des échanges avec ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas en parler. »

Il s’agirait ici de la traduction publique d'une inimitié qui a connu son apogée la saison dernière alors que le dialogue entre ces deux coéquipiers se limitait, à la fin, à sa plus simple expression. En cause : la petite guerre de position que se livraient les deux camps du PSG, les Hispanophones contre les Français. Que Sergio Ramos aurait d’ailleurs rejoint après constatation des coups fourrés de Paredes...