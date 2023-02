PSG : Mbappé face au Bayern, il s'insurge face à un tel risque !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

C'est la question du moment. Dont personne, hormis Kylian Mbappé peut-être, connaît la réponse. L'attaquant parisien sera-t-il sur la pelouse du Parc des Princes, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich ? Au vu de la situation actuelle du club parisien, et des deux défaites consécutives, la tentation de l'aligner est grande. Logiquement.

Mais pour le consultant de RMC, Rolland Courbis, le PSG prendrait un risque insensé. "Je n’y pense même pas une seconde. C’est déjà bien qu’il ait repris l’entraînement. Il sera au top entre le premier et le deuxième match. Pour justement se préparer pour ce deuxième match. Dans la période actuelle, où rien ne réussit au PSG, on ne va quand même pas faire la connerie de péter encore Kylian. Une blessure d’un joueur aussi important, c’est très emmerdant. Mais une rechute, c’est tout simplement catastrophique. Il n’y aurait plus qu’à se suicider."