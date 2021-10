PSG : Mbappé fait déjà de l’ombre à Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le premier but de Lionel Messi sous le maillot du PSG était très attendu et a eu lieu mardi en Ligue des champions contre Manchester City (2-0). D’une « caresse diabolique », l’attaquant argentin (34 ans) s’est joué d’Ederson et sa réalisation a fait le tour du monde en seulement quelques heures.

Tout le monde a oublié que ce magnifique but n'a rendu possible qu’avec l’aide de Kylian Mbappé. D’une subtile déviation, l’attaquant du PSG (22 ans) a réussi à placer dans la course de Messi pour que ce dernier ait tout le temps d’ajuster sa frappe lumineuse. Avec le recul, Djibril Cissé est plus admiratif du geste de Mbappé que celui de « La Pulga » !

« Est-ce que je me suis levé de mon siège sur le but de Messi ? Pas forcément. C’est du Messi dans le texte mais la remise de Mbappé… C’est incroyable ! À 30 centimètres près, ça ne se passe pas ça, s’est-il extasié sur la chaîne L’Équipe. Si la remise est trop longue, il ne peut pas frapper, pareil si elle est trop courte. Il est de trois quart, il ne voit pas ce qu’il se passe et est en pleine course, il lui met à la perfection ! C’est fou ! Il faut saluer ça, parce que la frappe est belle, c’est du Messi mais la remise de Mbappé… C’est quand même quelque chose ! »

