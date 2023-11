PSG : Mbappé fait son apparition… dans l’élection présidentielle en Argentine !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

S’il y a bien un Français qui fascine les Argentins depuis la finale de la Coupe du Monde 2022, c’est bien Kylian Mbappé. Il faut dire que le triplé du crack du PSG face à l’Albiceleste a tellement marqué les esprits au Qatar que beaucoup se sont ensuite lâchés contre lui après la rencontre à l’image du gardien Dibu Martinez (qui a depuis fait part de son admiration au Bondynois). Honnis en Amérique du Sud, Mbappé divise aussi la classe politique locale.

Dans la nuit de lundi à mardi, un débat opposait le candidat Javier Milei (la Liberté avance) à celui de l’Union pour la Patrie, Sergio Massa et le premier nommé a utilisé certaines figures du football comme Kylian Mbappé pour défendre son admiration pour … Margaret Thatcher, l’ancienne première ministre du Royaume-Uni pendant la guerre des Malouines.

« Faut-il mépriser Mbappé parce qu’il a marqué des buts contre nous ? »

Le point commun ? Thatcher est détestée en Argentine parce qu’elle représente l’Angleterre comme Mbappé représente la France du foot en Amérique du Sud : « Faut-il mépriser Kylian Mbappé parce qu’il a marqué des buts contre nous ? Une chose n’a rien à voir avec l’autre ». Javier Milei a d’ailleurs réitéré son admiration pour Margaret Thatcher à cette occasion : « Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu de grands dirigeants. Disons que Mme Thatcher l'était, tout comme Reagan et Churchill, et d'autres personnes qui, tout au long de l'histoire, ont joué un rôle important (…) Thatcher a joué un rôle important dans la chute du mur de Berlin, et il semble que vous soyez contrarié qu'il soit tombé et ait écrasé la gauche ».

JAVIER MILEI, LA IMAGEN DEL FÚTBOL Y UNA TRISTE ANALOGÍA ❌



El candidato presidencial de La Libertad Avanza hizo una desafortunada comparación entre personajes históricos.https://t.co/9iQeEi0jAr — El Gráfico (@elgraficoweb) November 14, 2023

