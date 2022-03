PSG : Mbappé, grand perdant du nouveau règlement du Ballon d'Or

Zapping But! Football Club PSG : Qui sont les fautifs de l'élimination parisienne ?

La décision de France Football de changer le règlement du Ballon d'Or pour l'aligner sur les saisons et non l'année calendaire n'a pas fait que des heureux. Notamment du côté du Paris Saint-Germain, où il semblerait que Kylian Mbappé laisse ainsi passer une belle occasion de mettre la main sur l'édition 2022. En effet, pour les principaux sites de paris en ligne, le natif de Bondy arrive derrière Mohamed Salah (Liverpool), Robert Lewandowski (Bayern Munich) ou encore Karim Benzema (Real Madrid).

En cause, l'élimination précoce de son équipe en Champions League, justement face au Real Madrid de Benzema, mais également le fait que la Coupe du monde aura lieu cette année pendant l'hiver. Mbappé n'a donc plus que le championnat de France, forcément moins coté que la Premier League, la Liga ou la Bundesliga, pour convaincre les jurés de voter pour lui. Trop peu. Il ne devrait pas être sacré en 2022. Mais entre une possible arrivée au Real Madrid durant l'été et un deuxième titre mondial en décembre, il aurait toutes ses chances pour 2023.

⚽ El nuevo Balón de Oro 'se carga' a Mbappé 🤔 https://t.co/oCDeG9Cqf2 — MARCA (@marca) March 27, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur