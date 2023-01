PSG : Mbappé grimpe vers un nouveau privilège, un premier joueur explose dans le vestiaire !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Capitaine pour la première fois de sa carrière avec le PSG face au Pays de Cassel (R1) en Coupe de France (victoire 7-0 et quintuplé!), Kylian Mbappé a changé de braquet au PSG. Christophe Galtier a même confirmé après la rencontre que le Bondynois avait récupéré le statut de vice-capitaine des Rouge et Bleu. Statut qui était jusqu'à présent attribué à Presnel Kimpembe devant le moins en moins intouchable Marquinhos.

Mbappé capitaine avant la fin d'année 2023 ?

Si l'on en croit RMC Sport, ce n'est qu'une étape vers une issue inéluctable : le capitanat pour Mbappé. Sans doute à l'occasion de la saison 2023-24. En effet, en le prolongeant jusqu'en juin 2025 à Paris, QSI avait fait quelques promesses au Tricolore. Notamment celle de le responsabiliser et le mettre au cœur du projet. Quoi de mieux qu'un brassard pour mettre en avant cette différence ?

Une grosse couleuvre à avaler pour Kimpembe

Mais la promotion de Kylian Mbappé risque de créer quelques émules dans le vestiaire et, sur ce point, la direction du PSG marche sur des œufs. Pour ne pas faire un changement « trop brutal » et pour « ménager les égos au sein du groupe », Christophe Galtier a déjà dû faire de la politique avec Presnel Kimpembe, très attaché à son statut. D'où son brassard contre l'ESTAC « alors que sa rétrogradation était déjà actée »... Et que visiblement il n'a pas été informé si l'on se fie à sa mise au point sur Twitter !

Dans un groupe comme le PSG, avec autant d'égos et de clans, la transition s'annonce très complexe. Surtout que Mbappé n'est clairement pas aimé de tous...