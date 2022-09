PSG : Mbappé impliqué dans une nouvelle affaire

Après l'affaire Paul Pogba et celle des droits à l'image chez les Bleus, Kylian Mbappé a été cité dans une nouvelle affaire. En effet, la mère de l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Fayza Lamari, a été impliqué malgré elle dans l'affaire Kheira Hamraoui - Aminata Diallo, qui secoue l'équipe féminine du PSG depuis plusieurs mois.

Comme elle l'a reconnu au Parisien, Fayza Lamari a rencontré Aminata Diallo et son agent, qui sont suspectés d'avoir fomenté pour obtenir une prolongation de contrat au PSG, dans le cadre d’un documentaire qu’une boite de production américaine voulait produire en partenariat avec Zebra Valley, société dont Kylian Mbappé est le propriétaire.

"Nous nous sommes vus à trois reprises. Une première fois en novembre à Paris lors d’une soirée de présentation de la bande dessinée sur la vie de Kylian, puis à Dubaï au cours des vacances de Noël et une troisième fois au Parc des Princes lors d’un match de Ligue des champions", a confié la mère de Kylian Mbappé avant de reconnaître avoir "évoqué le sujet de la prolongation de contrat d’Aminata Diallo avec les dirigeants du PSG, mais de façon très informelle, désintéressée et toujours dans le contexte du projet de documentaire".

🔵INFO LE PARISIEN | La proximité entre le clan Diallo et le clan Mbappé avait déjà été documentée dans des photos prises par les deux joueurs. Des liens de confiance qui aurait donné des ailes à Aminata Diallo et César C., d’après les policiershttps://t.co/IfGIUljLM1