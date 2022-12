PSG : Mbappé, Messi & Co font enrager le FC Barcelone même au Mondial

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si, avec 18 éléments à la Coupe du Monde, le FC Barcelone était le club le plus représenté au Qatar, l'entité catalane n'est pas celle qui compte les meilleurs joueurs lors de cette édition. En effet, au classement cumulé des meilleurs buteurs par club de ce Mondial 2022, les Blaugranas n'arrivent qu'en deuxième position avec 8 réalisations de leurs poulains.

Grâce aux cinq buts de Kylian Mbappé, aux trois réalisations de Lionel Messi, au but de Neymar contre la Corée du Sud et à la réalisation de Carlos Soler contre le Costa Rica, le PSG affiche dix buts sur cette édition de la Coupe du Monde et est le club le plus efficace.

Derrière le PSG et le Barça, Chelsea, Manchester United et Manchester City arrivent en troisième position avec 6 buts de leurs protégés...