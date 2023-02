PSG : Mbappé, Messi et Neymar ont torpillé d'entrée Galtier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le combat était-il perdu d'avance pour Christophe Galtier ? C'est la question que l'on peut se poser à la lecture de L'Equipe du jour. Le quotidien sportif rappelle que depuis que sa carrière d'entraîneur a décollé, du côté de Saint-Etienne, à partir de 2009, l'entraîneur s'est toujours appuyé sur la notion de premier rideau, à savoir un travail de replacement et de harcèlement de ses attaquants à la perte du ballon. Or, le replacement et le harcèlement, ce n'est pas la tasse de thé de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

L'Equipe assure que voir ses trois stars ne faire aucun effort à la récupération "agace" Galtier, qui "maugréé de plus en plus". Et puis, il y a cette conclusion, qui n'augure rien de bon pour le Marseillais, invité à redresser la barre d'ici début mars et le 8e de finale retour de Champions League contre le Bayern Munich : "Lui pourrait vite découvrir un club où il arrive qu'on préfère jouer sa carte personnelle avant tout".