PSG : Mbappé, Messi et Neymar se font déjà remarquer au Japon

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Environ 200 supporters locaux étaient là pour accueillir les Parisiens, certains portant déjà le nouveau maillot domicile de la saison 2022-2023. À l'applaudimètre, L’Équipe explique que Neymar, Messi et Mbappé ont suscité le plus d'engouement, surtout le champion du monde 2018, sorti en dernier du bus comme il en a l'habitude.

Le PSG est arrivé au Japon. La délégation parisienne est arrivée hier en début d'après-midi à l'aéroport Tokyo et vers 15 heures au Ritz-Carlton, son hôtel, situé dans le quartier Roppongi, où elle séjournera jusqu'à son départ pour Osaka, le 24 juillet.

Podcast Men's Up Life

Dans leur très grande majorité, les Parisiens sont venus au contact de leurs fans locaux, ce qui a provoqué une certaine cohue et nécessité l'intervention des agents de sécurité pour que les barrières ne cèdent pas sous le poids de la poussée. Cette première demi-journée sur le sol japonais s'est achevée par un entraînement léger en début de soirée. Lundi, le programme a été tout aussi dense avec notamment une session avec des enfants puis un entraînement ouvert au public.

Pour résumer

Le PSG a pris ses quartiers dans son hôtel de Tokyo, dimanche, sous les yeux de plus de 200 supporters. Les joueurs parisiens vont rester dix jours sur l'île et disputer trois matches amicaux. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar brillent déjà.