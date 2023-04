PSG : Mbappé a mis fin à une malédiction tenace contre le RC Lens

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le RC Lens, forteresse imprenable pour Mbappé. Du moins c’était le cas avant le match de samedi soir. En effet, il aura fallu attendre le quatrième match de Mbappé face aux Arténois pour qu’il puisse percer leur défense. C’est d’ailleurs la seule équipe du championnat actuel qui lui résistait encore, avec le PSG contre qui il n’a jamais marqué lors de son passage à Monaco. Fin de la disette en Ligue 1 Ce but face au RC Lens, a également marqué la fin de la disette en club, longue d’un mois pour l’attaquant français qui n’avait plus marqué depuis le match face à Brest le 11 mars. Dans une période compliquée sportivement, Mbappé subit peut-être le contrecoup de la Coupe du Monde, et semble avoir du mal à sortir la tête de l’eau si l’on enlève son bon match face à Lens.

Pour résumer Sans Ligue des Champions, et avec un titre de Ligue 1 presque déjà acquis, la fin de saison semble bien triste et le manque de motivation se ressent parfois. Il faudra aller puiser dans leurs ressources pour permettre aux supporters du PSG d’avoir quelques dernières émotions sur cette fin de saison.

Louis Leymarie

Rédacteur