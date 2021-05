PSG : Mbappé ne devrait pas débuter contre Manchester City

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : le comparatif de la valeur des effectifs

L'attaquant vedette du PSG, Kylian Mbappé, blessé au mollet depuis quelques jours et victime d'une légère contracture,, serait trop juste physiquement pour débuter ce soir contre Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions.

L'information, qui reste à prendre avec précaution, est donnée depuis quelques minutes par RTL. On devrait en savoir plus dans les minutes qui viennent et également attendre la composition de départ du PSG, rendue officielle à 20 heures.