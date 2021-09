PSG : Mbappé, Neymar, Messi, ce discours d'un expert qui balaie tous les doutes

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Il y a donc les doutes. Et les chiffres. Ceux d'une formation du PSG qui reste sur 8 victoires en 8 matches en Ligue 1 et qui, certes, a concédé le nul en Ligue des Champions face à Bruges. Pas de quoi, pourtant, mettre tout le monde d'accord, de nombreux observateurs estimant que le niveau de jeu du club parisien n'est pas conforme à ce que l'on peut attendre en raison des stars qui composent l'effectif.

Dans les colonnes du quotidien l'Equipe, le défenseur central de la Juventus Turin, Giorgio Chiellini, a lui-aussi confirmé que certains joueurs se devaient d'évoluer en équipe et défendre. Mais pour le reste, le doute est vite oublié...

"Le PSG ? On dirait une équipe de PlayStation. Et une équipe imbattable aussi. S’ils trouvent un amalgame sur le terrain et en dehors, s’ils arrivent à mettre les intérêts de l’équipe devant les intérêts individuels, ils seront tout simplement imbattables. Alors oui, ce n’est jamais aussi simple, les adversaires seront surmotivés, mais s’ils se sacrifient tous ensemble pour le même objectif, ils ne peuvent pas ne pas gagner."