PSG : Mbappé, Neymar, Messi, la victoire en C1... Galtier dit tout !

Fin communicant, Christophe Galtier n'a pas déçu dans l'interview accordée à L'Equipe ce samedi. Le nouvel entraîneur du PSG a abordé tous les sujets, même les plus sensibles comme son supposé manque de poids face à un vestiaire constellé d'étoiles ou les règles à imposer à des joueurs ayant multiplié les écarts ces dernières années. Et il s'en est bien sorti à chaque fois, notamment lorsqu'il a dû évoquer ses trois plus grandes stars. "Mbappé, on ne va pas lui faire porter toute la responsabilité. C'est un garçon de 23 ans, qui a une certaine maîtrise des événements. Il sait ce que les gens vont attendre de lui, mais il y a aussi d'autres joueurs autour. Je ne cherche pas à lui enlever une certaine pression. Kylian sait ce qu'il veut, sait où il veut aller, ce qu'il veut faire de sa carrière, donc automatiquement, cette pression, il l'a."

"Une équipe est toujours plus forte avec des grands joueurs. Et Neymar en est un."

"Messi, c'est une nouvelle vie ici pour lui, une nouvelle vie familiale, une nouvelle vie de joueur. Il faut avoir beaucoup de respect pour quelqu'un qui dit à 34 ans : "Je veux vivre autre chose". Tout le monde n'est pas capable de le faire. Evidemment, il y a un temps d'adaptation. Sur ce que je peux voir depuis dix jours, c'est un joueur totalement investi. Le reste, la planète entière sait ce qu'il est capable de faire."

"J'ai été clair concernant l'avenir de Neymar. Après, sur ce domain de compétences, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas maîtriser. Je vais m'adapter à l'effectif que j'ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec des grands joueurs. Et Neymar en est un."

"Je suis venu à Paris pour gagner"

"Gagner la Champions League ? Et pourquoi pas ? Vous savez qui a gagné la première de Chelsea ? C'est Di Matteo (en 2012). Qui aurait mis un centime sur lui ? Mais on ne m'a pas assigné cet objectif. Tout le monde ne va pas être satisfait mais c'est la vérité. Une fois que vous êtes au PSG, vous avez toujours l'obligation de résultats. Je suis très ambitieux. Avec beaucoup d'humilité. Je suis venu à Paris pour gagner. Il y a déjà trois titres nationaux : il faut les gagner. Il faut battre des records. Et en toute modestie, je vous le dis : je suis venu à Paris pour tout gagner."

Pour résumer Dans L'Equipe du jour, le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a fait le point sur ses ambition ainsi que sa façon de gérer les stars comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar. Il a des idées précises pour chacune d'entre elles.

