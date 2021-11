PSG : Mbappé ou Neymar, il y avait plus fort à Paris

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Toujours intéressant d'avoir leurs analyses. Forcément plus justes que celles des observateurs et autres consultants, éloignés des terrains. On parle ici des anciens joueurs, de Ligue 1 et d'ailleurs, capables de donner un point de vue précis et espérons objectif que certaines stars passées par la Ligue 1.

Retraité des terrains, depuis l'été dernier, l'ancien défenseur central connaît le foot français sur le bout des doigts. Et lorsqu'on l'interroge sur les terreurs actuelles du PSG, et de sa ligne offensive, il préfère se souvenir d'un certain Zlatan Ibrahimovic, également passé par la capitale des années durant.

Extrait : "On parle des joueurs qui vont très vite comme Neymar et Mbappé, mais pour moi Zlatan a été le plus fort. J’adorais jouer contre lui. J’ai énormément appris dans ces confrontations. Il était très difficile de le prendre au marquage. D’abord à cause de son gabarit hors-norme, mais il était aussi technique. En plus, c’était un joueur très malin et vicieux pour vous faire sortir de votre match. Avec lui, il fallait toujours garder ses nerfs, car il pouvait vous faire péter un câble. C’était toujours des matchs excitants à jouer."