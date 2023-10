PSG : Mbappé paye un sale coup du Qatar avant Newcastle

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Muet à Clermont (0-0), Kylian Mbappé se projette déjà sur le choc du PSG à Newcastle de ce mercredi en Ligue des champions (21h). En attendant, L’Équipe s’est penché sur son cas et semble préoccupé par son état de santé général. Certes, le Bondynois claque toujours autant (8 buts en 7matches toutes compétitions confondues) mais son langage corporel trahit quelquefois un mal-être plus profond.

« Mbappé n’est pas à 100%, comme l’explique son entourage, avance le quotidien sportif. Ce constat semble assez logique puisque l’attaquant a connu une préparation d’avant-saison tronquée en raison de sa mise à l’écart pendant un peu plus de trois semaines dans le loft du PSG. Preuve du déficit athlétique des « lofteurs », les visites médicales de certains joueurs cédés ont parfois révélé d’étonnantes carences physiques. »

Mbappé à 100% en novembre ?

Mbappé paye donc ces trois semaines sans rythme au PSG et chaque rencontre disputée peut être une source de progression vers son intensité maximale. Plus il pourra s’entraîner et jouer, plus il se rapprochera de sa meilleure forme. Sa torsion ligamentaire de la cheville gauche contre l’OM, même si elle ne l’a pas éloigné longtemps des terrains, a constitué un nouveau petit grain de sable dans sa quête de forme. Reste à savoir : quand sera-t-il vraiment prêt ? Nos confrères tablent sur le mois de novembre...

