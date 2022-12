PSG : Mbappé peut chiper un record absolu à Messi au Mondial

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Depuis 40 ans, aucun joueur n'a réussi l'exploit de remporter la Coupe du monde, le Soulier d'Or de la compétition et le Ballon d'Or la même année. Le dernier étant l'avant-centre italien, Paolo Rossi, en 1982.

Podcast Men's Up Life

Mbappé et Messi à la lutte pour un triplé historique

Mais alors que l'Argentine, la Croatie, l'équipe de France et le Maroc sont les quatre demi-finalistes de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé et Lionel Messi semblent encore en mesure de signer ce triplé historique. Meilleur buteur du Mondial avec cinq réalisations, dont une de plus que la Pulga, le champion du monde 2018 semble avoir une longueur d'avance sur son coéquipier du Paris Saint-Germain. D'autant que les Bleus sont les grandissimes favoris de ce dernier carré.

#FIFAWorldCup



🔝 El objetivo de Leo: ganar el Mundial, pero también la Bota y Balón de Oro



⚽ Ya han pasado 40 años desde la última (y única) vez que lo consiguió Paolo Rossihttps://t.co/KIlQ2UwN2y — Diario SPORT (@sport) December 12, 2022

Pour résumer Kylian Mbappé et Lionel Messi sont à la lutte pour devenir le premier joueur à remporter la Coupe du monde, le Soulier d'Or de la compétition et le Ballon d'Or la même année depuis 40 ans.

Fabien Chorlet

Rédacteur