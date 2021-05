PSG : Mbappé pourrait rater bien plus que City !

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Kylian Mbappé a effectué des exercices physiques, courses et slaloms, lors de l'entraînement du PSG, ce soir, pour tester son mollet droit. L'attaquant est resté à part pendant la majorité de la séance, lui qui est apparu en boitant ce matin à l'hôtel des Parisiens. Cela n'augure forcément rien de bon par rapport à sa participation au match retour de C1 demain soir à City...

Sa participation à l'Euro remise en cause ?

Selon Rolland Courbis, dans Top of the Foot, sur RMC, l'attaquant international ne devrait pas prendre de risques. « Une aggravation de sa blessure, ce serait saison terminée et Euro compromis », estime-t-il. A bon entendeur...