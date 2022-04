PSG : Mbappé se fixe deux objectifs pour la fin de saison

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Après le match nul concédé ce vendredi par le Paris Saint-Germain sur le terrain du RC Strasbourg (3-3) où Kylian Mbappé inscrit un doublé, il a été demandé en zone mixte à l'attaquant parisien si devenir le premier joueur de Ligue 1 à terminer à la fois meilleur buteur et meilleur passeur était un objectif pour lui.

"Bien sûr que c’est un objectif"

"Quand je disais qu’on continue à jouer, je m’incluais dedans. Bien sûr que c’est un objectif. J’ai toujours dit que si on pouvait faire les deux il ne fallait pas se priver. Maintenant, il reste trois matchs et je vais continuer à essayer d’aider mon équipe à gagner à chaque fois", a répondu Kylian Mbappé, qui totalise désormais 24 buts et 15 passes décisives cette saison en championnat.

Fabien Chorlet

Rédacteur