PSG : Mbappé se pâme devant des joueurs de l’OL, de l’OGC Nice et du Stade de Reims

Kylian Mbappé (22 ans) n’a pas que les mots PSG et Real Madrid à la bouche. En marge de sa très longue interview accordée à LÉquipe ce mardi, le champion du monde 2018 a également évoqué sa bonne connaissance de la Ligue 1.

« Il faut bien que je voie mes adversaires, a-t-il souri. Je connais quasiment tous les joueurs. Je regarde les multiplex, les matches de 17 heures. Je me suis même fait avoir au début avec l’horaire du nouveau diffuseur et les matches qui sont passés de 21 heures à 20 h 45 le dimanche soir. Je regarde également les grosses affiches à l’étranger. »

Interrogé sur les joueurs qui lui ont tapé dans l’œil récemment, Mbappé a glissé quelques noms. « Il y en a pas mal, a-t-il affirmé. Je suis particulièrement l’OGC Nice. Et (Amine) Gouiri, c’est pas mal ! Il s’est affirmé. Il avait déjà fait une bonne saison l’an passé et il confirme. Rayan Cherki est également un beau talent. Il peut se développer cette saison. Reims a aussi beaucoup de jeunes prometteurs, des ailiers percutants. Après, il arrive parfois qu’il y ait des joueurs que je ne trouve pas “ouf” à la télé. Et quand je les croise sur le terrain, en vrai, je me dis : “Quand même, c’est pas mal !” »

L’interview de Mbappé accordée à RMC a été réalisée sans consultation du PSG. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) October 4, 2021