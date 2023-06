PSG : Mbappé se prend un énorme scud pour ses propos sur Messi

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Dans l'interview qu'il a accordée à La Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé s'est offusqué du traitement réservé en France à Lionel Messi : « Nous parlons potentiellement du meilleur joueur de l’histoire du football. Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand quelqu’un comme Messi part. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu’il soit parti. Nous parlons de Messi. Il doit être respecté, et au lieu de cela, il n’a pas eu le respect qu’il méritait en France. C’est dommage, mais ça s’est passé comme ça ».

"Où était-il pour prendre sa défense en zone mixte ?"

Une réflexion vraie mais qui a étonné Mohamed Toubache-Ter. Sur Twitter, l'insider s'est étonné que Mbappé ne protège pas son coéquipier plus tôt dans la saison, surtout que cela faisait plus d'un an qu'il était attaqué sur son apport : "Messi n’a pas eu le respect qu’il mérite en France. C’est vrai. Mais où était-il pour prendre sa défense en zone mixte ? Où était-il pour faire un simple tweet et rappeler à l’ordre certains afin de prendre sa défense ? Où était-il pour faire passer ce message en interview ?". Opportuniste, Mbappé, dont on a dit qu'il souhaitait le départ de La Pulga l'été dernier ?

La fiche de Kylian Mbappé

Messi n’a pas eu le respect qu’il mérite en France. C’est vrai.



Mais où était-il pour prendre sa défense en Zone Mixte ?

Où était-il pr faire un simple tweet & rappeler à l’ordre certains… afin de prendre sa défense ?

Où était-il pr faire passer ce message en interview ? — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'insider Mohamed Toubache-Ter s'est étonné que Kylian Mbappé prenne la défense de Lionel Messi une fois que l'attaquant argentin a quitté le PSG et la France. Il aurait trouvé plus juste qu'il le fasse quand ils étaient encore coéquipiers...

Raphaël Nouet

Rédacteur