PSG : Mbappé, un record et un coup de sang qui passe mal à Brest

Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Que serait le PSG sans Kylian Mbappé cette saison ? On peut se poser la question tant l'attaquant est décisif, en championnat tout du moins. Hier à Brest (2-1), c'est lui qui amène l'ouverture du score de Carlos Soler d'une grosse frappe de 25 mètres renvoyée par le gardien breton dans les pieds du milieu espagnol. Et c'est lui qui inscrit le deuxième but parisien dans les arrêts de jeu après avoir dribblé le portier breton. Un but qui lui a doublement permis de rentrer dans l'histoire.

Le plus important, c'est qu'il s'agissait du 3.000e du PSG en championnat de France. C'est le douzième club à atteindre cette barre symbolique. Et puis, Mbappé a aussi égalé Edinson Cavani comme parisien le plus prolifique en Ligue 1 avec 138 réalisations. Le Français a eu besoin de 164 matches pour parvenir à un total que l'Uruguayen avait atteint en 200 parties. Un Cavani que Mbappé a dépossédé du titre de meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il en est désormais à 202 quand le Matador s'était arrêté à 200.

Un coup de sang qui passe mal à Brest

L'attaquant du PSG s'est également illustré avec un mauvais geste à Brest. Gagné par la nervosité au fil des minutes avant de trouver la faille, il fut attrapé par Haris Belkebla (86e) et eut un mouvement d’humeur pas violent mais répréhensible et M. Bollengier se contenta d’un carton jaune aux deux hommes.

Cette décision scandalise le SB29. « J'ai les images. Je vois le coup de pied... J'aimerais savoir s'il y aurait la même sanction pour tous les joueurs, a pesté Pierre Lees-Melou au micro de Canal+. Je ne veux pas lancer de polémique, parce qu'on va encore dire qu'on pleure sur l'arbitrage. Mais pour moi, il y a un joli coup de pied. J'ai demandé des explications à l'arbitre, il m'a dit que ce n'était pas assez prononcé. »