PSG : Mbappé valide un message rassembleur de Neymar après le Bayern

On va voir, dans les prochaines semaines, si le PSG a fait sienne la devise de Paris, Fluctuat Nec Mergitur ("Tangue mais ne sombre pas"). Car depuis le début de l'année, le club de la capitale traverse une grosse tempête, symbolisée par les trois défaites des six derniers jours, qui ont provoqué son élimination de la Coupe de France (1-2 à Marseille), vu la meute se rapprocher en L1 (1-3 à Monaco) et compromis son avenir européen (0-1 contre le Bayern). Le doute, la peur de tout perdre sont aujourd'hui l'apanage des Parisiens, pourtant habitués à la sérénité, du moins en France, depuis l'arrivée des Qataris.

Face à cette situation inédite depuis dix ans, une seule solution : l'union sacrée. C'est ce que tentent de d'apporter les cadres du vestiaire, notamment Neymar, qui a publié un message sur Instagram en milieu d'après-midi : "Allez PSG... Tous ensemble". Un message liké quasi immédiatement par Kylian Mbappé. La solution n'étant certainement pas dans le renvoi de Christophe Galtier, il n'y a effectivement que "tous ensemble" que les Parisiens pourront s'en sortir !