PSG : Mbappé veut détrôner Messi au Ballon d'Or 2022

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Buteur dans les derniers instants de PSG-Rennes (1-0) vendredi, Kylian Mbappé n'en finit plus de porter l'attaque parisienne sur ses épaules. Alors que Neymar se remet de sa blessure et que Messi tarde à s'acclimater à la France, le natif de Bondy a pris les choses en main depuis le début de la saison. Si bien qu'il viserait la récompense suprême au niveau individuel pour 2022, à en croire Le Parisien !

"Décisif à 39 reprises en 31 matches de Champions League, L1 et Coupe de France cette saison avec 21 buts et 18 passes décisives, Kylian Mbappé entend décrocher son premier Ballon d'Or France Football cette saison, avec le PSG pour commencer et peut-être pour finir avec le Real Madrid, s'il rejoint les Merengue. Tout compte, toujours et tout le temps, et la collecte comme mardi."

Effectivement, s'il mène le PSG à la victoire en C1, enchaîne avec un transfert hautement médiatisé au Real Madrid et conclut 2022 par une performance brillante au Mondial qatari avec les Bleus, Kylian Mbappé pourrait bien voir son rêve ultime devenir réalité !

Kylian Mbappe hugged a boy that ran onto the pitch when celebrating his late winner 🤗 pic.twitter.com/hsY7KgaQQR — GOAL (@goal) February 11, 2022