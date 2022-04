PSG : Mbappé vise un record historique, un ancien le met en garde

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG comptera huit absents ce soir pour son déplacement à Clermont (Paredes, Draxler, Navas, Diallo, Herrera, Di Maria, Kurzawa et Marquinhos). Mais qu'importe, au final, puisque Kylian Mbappé devrait être présent et qu'il peut offrir à lui tout seul la victoire à ses couleurs. Dans son édition du jour, Le Parisien assure que le natif de Bondy s'est fixé un objectif très ambitieux pour enjoliver cette fin de saison : devenir le meilleur buteur mais aussi le meilleur passeur du championnat de France.

Rothen veut qu'il lève le pied

Ce serait un exploit et une grande première car personne n'y est parvenu en L1. Pour ce qui est des buts, il est 2e avec 17 réalisations, à une longueur de Ben Yedder (AS Monaco). Pour les offrandes, il est leader avec 13 passes. L'objectif est donc plus que réalisable, surtout s'il réédite son festival lorientais de dimanche dernier (2 buts, 3 passes).

Mais Jérôme Rothen a tenu à le mettre en garde : "J'ai envoyé un message à Kylian pour lui dire de lever le pied et de s'arrêter à 17 passes. Je sais qu'il aime battre tous les records, mais celui-là, j'aimerais le conserver". L'ancien ailier gauche a en effet distribué 18 passes décisives avec Monaco en 2002-03, record absolu en Ligue 1, égalé par Angel Di Maria en 2015-16. Mais pas dépassé. Du moins, pas encore...

Pour résumer Ce soir, le PSG se déplace à Clermont (21h) pour le compte de la 31e journée. Et Kylian Mbappé a bien l'intention de fermer tourner les compteurs dans deux catégories, celle des buteurs, où il est 2e actuellement, et celle des passeurs.

Raphaël Nouet

Rédacteur