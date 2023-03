PSG : menacé au mercato, Paris reçoit une pluie de bonnes nouvelles avant le Bayern

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG va savoir s’il a la moelle pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions cette saison. Avant de prendre l’avion pour Munich, hier, Christophe Galtier a pu compter sur quelques bonnes nouvelles. Selon L’Équipe, l’entraîneur du PSG a vu Marquinhos s’entraîner hier matin. Victime d’une déchirure intercostale samedi contre le FC Nantes (4-2), le Brésilien a pu participer à la séance avec ses coéquipiers. Faire jouer le capitaine parisien demain à l’Allianz Arena comporte une part de risque que le défenseur serait prêt à prendre au vu de l’enjeu de la rencontre. La tendance positive pour Marquinhos n’a pas été la seule bonne nouvelle. Touché à la cuisse, et absent depuis le match aller, Achraf Hakimi était également présent sur les terrains du Camp des Loges hier. Il pourrait retrouver la compétition, moins d’une semaine après avoir été mis en examen à la suite d’accusations de viol qu’il conteste fermement. Le Marocain a même pu faire les petits jeux à quatre contre quatre de fin d’entraînement pour retrouver un peu de rythme. Un signal positif pour le match d’autant plus que Nordi Mukiele, dont le mollet et le tendon d’Achille sont encore douloureux, n’a pas pu s’entraîner. Le Français est tout de même dans le groupe, comme Renato Sanches, revenu aussi hier parmi ses coéquipiers. En parallèle, la menace du fair-play financier plane toujours sur le PSG. Toujours d’après L’Équipe, les dirigeants du PSG vont devoir trouver des leviers économiques s’ils ne veulent pas s’exposer à des sanctions très lourdes à partir de la saison prochaine. Cela peut aller jusqu’à l’« exclusion de la prochaine compétition interclubs de l’UEFA pour laquelle le club se qualifierait », avec également des nouvelles recrues pouvant ne pas être sur la liste des coupes d’Europe. La une du journal L'Équipe du mardi 07 mars pic.twitter.com/fIDu7Dykg0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 6, 2023

Pour résumer Alors que l’UEFA menace toujours le Paris Saint-Germain au sujet du fair-play financier, le club de la capitale a reçu plusieurs bonnes nouvelles avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (mercredi, 21h).

Bastien Aubert

Rédacteur

