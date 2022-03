PSG : Pierre Ménès a trouvé le coach idoine pour secouer Messi, Neymar et compagnie !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Gros coup de gueule de Pierre Ménès lundi soir au lendemain de la défaite du PSG à Monaco (0-3). Selon le journaliste, Mauricio Pochettino n'a plus rien à faire sur le banc... « « A quoi ça sert de la garder ?, s'interroge-t-il. Il y a urgence. Ce qu'on a vu à Monaco est honteux. Les mecs n'en ont plus rien à foutre. Quand on voit Marquinhos errer sur le terrain, c'est symptomatique du ras le bol. J'en peux plus de l'autre nounours qui ne fait même pas de coaching. C'est usant. »

Et à Ménès d'ajouter... « J'aimerais voir Conte débarquer et mettre des high kicks à tout le monde. Il faut un entraîneur à poigne. Il mettrait des coups de pompes et c'est ce qu'il faut à ce club. Les joueurs sont dans un confort inadmissible. »

Face à Pierrot (2/2) : “J’aimerais voir Conte débouler au PSG et mettre des high kicks à tout le monde"



Pochettino, Conte, le constat de Mbappé et Henry sur le PSG, mais aussi Lyon et Marseille : 2e partie de Face à Pierrot.https://t.co/481NNlfMVj — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 21, 2022

Pour résumer « J'aimerais voir Conte débarquer et mettre des high kicks à tout le monde. Il faut un entraîneur à poigne. Il mettrait des coups de pompes et c'est ce qu'il faut à ce club. Les joueurs sont dans un confort inadmissible », estime Ménès.

Laurent HESS

Rédacteur