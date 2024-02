PSG : Ménès annonce une victoire facile sur la Real Sociedad

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce mercredi, le PSG reçoit la Real Sociedad en 8es de finale aller de la Champions League. Présenté comme un adversaire redoutable au moment du tirage au sort, le club basque a perdu de sa superbe depuis un mois, accumulant les résultats négatifs mais aussi les blessés. Ce qui fait dire à Pierre Ménès que Paris devrait facilement s'imposer. Le journaliste voit une victoire par au moins deux buts d'écart.

"Le PSG devrait gagner ce match aller par deux buts d'écart"

"Y en a qui ont essayé de nous faire passer la Real Sociedad pour un grand d'Espagne au moment du tirage... Ça fait quatre matches qu'ils ne gagnent pas, qu'ils ne marquent pas. Ils ont beaucoup de blessés. Ils vont se présenter au Parc en étant loin de leur meilleure forme. Après, il y a un vent de méfiance qui accompagne le PSG au stade des 8es de finale de la Champions League et c'est logique. Il y a eu six éliminations sur les huit dernières participations. Mais le PSG est très nettement favori et devrait gagner ce match aller par deux buts d'écart."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Face à Pierrot (3/3):"Le PSG devrait gagner le match face à la Sociedad avec au moins 2 buts d'écart"



L'avenir de Mbappé, ma santé, les jeunes de Strasbourg, Mukiele, Real Sociedad, Nice-Monaco, le réveil de Lyon, Ligue des Nations, Metz et Gattuso.https://t.co/LL9InII7XO — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 12, 2024

Podcast Men's Up Life